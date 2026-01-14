Более тысячи жителей Пушкино получили чистую воду благодаря реконструкции ВЗУ

Водозаборный узел № 42 в Пушкино реконструировали в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». В результате водоснабжение улучшилось более чем для 1,6 тысячи жителей.

Реконструкция продолжалась с июля 2024 года. В ходе работ объект модернизировали, а его максимальная производительность увеличилась до 420 кубометров в сутки.

В рамках проекта на ВЗУ установили современную станцию обезжелезивания, заменили коммуникации, очистили и обработали два резервуара и провели благоустройство территории.

Глава регионального МинЖКХ Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье продолжается большая программа модернизации ЖКХ. Особое внимание уделяют внедрению новых технологий.