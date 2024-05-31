Более тысячи жителей посетили выездные приемы администрации в Химках

Более тысячи жителей Химок посетили выездные приемы администрации. С начала года в округе прошла 21 встреча с горожанами.

Благодаря новому формату взаимодействия с властями жители могут задать интересующие вопросы напрямую сотрудникам администрации. Большинство обращений касаются сфер ЖКХ, благоустройства и транспорта. Кроме того, каждый желающий может зарегистрировать свой вопрос в онлайн-формате. Для этого необходимо отсканировать QR-код и заполнить форму заявления.

«Формат выездной администрации позволяет мне как пенсионерке обратиться с вопросами ЖКХ прямо возле дома, без необходимости далеко ехать. Специалисты сразу же отреагировали на мою заявку и согласовали план ремонта кровли. Это показывает, что о жителях действительно заботятся и помогают решать их проблемы», — рассказала жительница Химок Наталья Румянцева.

Муниципальный центр управления регионом каждый день анализирует обращения жителей. Затем для решения всех вопросов на места выезжают заместители главы. По итогам встреч с жителями определяют план дальнейших работ.

Ближайшая выездная встреча со специалистами управлений пройдет 6 июня в лицее № 10 в Новых Химках. Прием продлится с 16:00 до 20:00. Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

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