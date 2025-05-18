Более тысячи жителей Подольска приняли участие в акции «Бежим к Победе»

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина состоялся девятый благотворительный забег «Бежим к Победе», в котором приняли участие свыше тысячи человек. Все собранные средства будут направлены на помощь в реабилитации ребенка с инвалидностью.

В числе участников оказались семьи с детьми, работники местных предприятий, а также известные спортсмены — олимпийская чемпионка Юлия Гущина, велогонщик Александр Евтушенко и рекордсменка по гиревому спорту Анна Архипова. Особое внимание привлекла 92-летняя Клара Богатова, страстная любительница бега, которая регулярно участвует во всех забегах округа.

«За годы проведения забег, посвященный подвигу наших предков в Великой Отечественной войне, стал по-настоящему народным и был удостоен премии губернатора Московской области „Наше Подмосковье“. Радует, что с каждым годом он объединяет не только любителей активного образа жизни, но и неравнодушных людей. Спасибо каждому, кто был с нами сегодня!», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.