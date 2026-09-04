Более тысячи жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых с января

С начала года в Московской области 1127 садовых домов получили статус жилых. Перевести недвижимость в новый статус собственники могут онлайн , рассказал министр имущественных отношений региона Алексей Натаров.

Одно из главных преимуществ перевода – возможность получения прописки, позволяющая получить доступ к социальным услугам.

"Это важно тем, для кого дача или дом в СНТ – постоянное место жительства. Ведь водить детей в школу, садик или получать медицинскую помощь целесообразнее и удобнее именно рядом с домом. В августе услугой по переводу садового дома в жилой воспользовались 289 собственников», – уточнил Алексей Натаров.

Кроме того, владельцы получают право на налоговый вычет, предусмотренный для жилой недвижимости, а также могут оплачивать коммунальные услуги по льготным сельским тарифам. Статус жилого дома способен повысить и его рыночную стоимость — такой объект потенциально легче продать и по более высокой цене.

Какие дома можно перевести

Изменить статус можно не у любого садового дома. Объект должен находиться в СНТ на земельном участке с видом разрешенного использования «ведение садоводства».

Сам дом должен быть капитальным, иметь фундамент, не превышать трех этажей и площадь 500 квадратных метров. Также в нем должны быть электричество, холодное водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция. Помимо этого, здание обязано соответствовать строительным, санитарным и противопожарным требованиям.

Как оформить перевод

Сначала собственнику потребуется заключение о техническом состоянии дома. Получить его можно, в частности, в БТИ Московской области. После этого заявление подают через портал госуслуг Московской области.

Решение принимается в течение 13 дней. Если дом соответствует установленным требованиям, сведения о его новом статусе вносят в ЕГРН.