Более тысячи жителей Подмосковья оформили выплаты по уходу за инвалидами с января

Более тысячи жителей Подмосковья оформили выплаты по уходу за инвалидами в этом году. На их поддержку уже направили 215 миллионов рублей. Всего в бюджете региона на эти цели заложен 881 миллион рублей.

Размер ежемесячной выплаты по уходу за инвалидом составляет 27 тысяч рублей.

«Мы убеждены, что самый комфортный вариант размещения жителей с инвалидностью — это их родные стены, где все комфортно, оборудовано именно под них. Чаще всего такой формат удобен и родственникам, которые осуществляют уход», — сказал глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Получить поддержку могут жители региона от 18 до 65 лет, которые заботятся о человеке с инвалидностью первой или второй группы на дому.

В Подмосковье также действуют другие программы по улучшению качества жизни инвалидов.