Более тысячи жителей Богородского округа приняли участие в «Диктанте Победы»

Свыше 1000 жителей Богородского округа проверили свои знания по истории на международной акции «Диктант Победы». На 15 площадках, включая главный центр образования «Богородский» в Ногинске, собрались школьники, депутаты и другие активные жители муниципалитета.

Мероприятие прошло в формате тестирования, участники должны были ответить на 25 вопросов. На выполнение заданий предусмотрели 45 минут. «Диктант Победы» организуют в России седьмой год подряд для привлечения внимания населения к значимым историческим событиям.

Глава округа Игорь Сухин подчеркнул важность этой мероприятия, отметив, что оно символизирует память о героях, которые ценой жизни завоевали Победу. Он также добавил, что в этом году вопросы теста затрагивали события специальной военной операции, связывая их с историей Великой Отечественной войны.