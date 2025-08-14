Более тысячи заявок подали на жилищные сертификаты в Подмосковье с начала июня

Для переселения из аварийного жилья в администрации округов Подмосковья с 1 июня подали 1083 заявления. Программа стартовала в первый день лета, сообщили в Минстрое МО.

Кроме того, с 25 июля проект начал действовать не только для собственников, но и для жителей по договору соцнайма.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Наибольшее количество заявлений на выдачу сертификатов подали жители Шатуры (238), Щелково (97), Орехово-Зуевского округа (63), а также Каширы (58)», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Благодаря ним можно купить квартиру в новостройке или строящемся доме, если он будет введен до конца 2026 года.

Государство выделяет почти 175 тысяч рублей на приобретение одного квадратного метра. Минимальная площадь — 28 квадратных метров, даже если предыдущее жилье меньше. В итоге жители аварийных домов могут рассчитывать на компенсацию в размере не менее 4,895 миллиона рублей.

В ведомстве напомнили, что для получения сертификата необходимо обратиться администрацию муниципалитета с письменным заявлением до 1 сентября, а после в течение трех месяцев выбрать квартиру и использовать документ. До момента переезда за владельцами остается право жить в старой квартире.

Расселение аварийного жилищного фонда ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».