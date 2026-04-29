Еще тысячу заявок на выплаты на средства реабилитации подали в Подмосковье

С начала года более тысячи раз воспользовались услугой «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Выплата предназначена для инвалидов I, II и III группы, а также для детей-инвалидов до 18 лет, проживающих в Московской области, если в их индивидуальных программах реабилитации указаны необходимые технические средства. Размер выплаты определяется в зависимости от предельной стоимости каждого средства, указанного в программе.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и указать банковские реквизиты. Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. Услуга доступна в разделе «Поддержка» — «Доступная среда» на сайте.

В Мингосуправления подчеркнули, что услуга предоставляется проактивно — предзаполненная форма приходит в личный кабинет на региональном портале. Заявителю достаточно сверить данные и направить заявление в ведомство.