Более тысячи заявлений на пропуска для грузовиков поступило в Подмосковье в 2026 году

С начала 2026 года более тысячи заявлений на оформление пропуска для грузовых автомобилей поступило на портал госуслуг Московской области. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Для транзитного передвижения по МКАД автотранспортным средствам с разрешенной массой более 3,5 тонны необходимо специальное разрешение. Услуга оформления доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Разрешения» [https://uslugi.mosreg.ru/services/6822].

Пропуск оформляется при следовании грузового автомобиля к месту стоянки или при перевозке продуктов, лекарств и других грузов для организаций Москвы и Подмосковья. При подаче заявления требуется выбрать тип пропуска: «Дневной пропуск» действует с 7:00 до 23:00, «Ночной пропуск» — с 23:00 до 7:00. Также необходимо указать срок действия пропуска: до одного года или до пяти дней (разовый пропуск).

Оформление пропуска осуществляется бесплатно.