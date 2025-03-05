Более тысячи выпускников в Подольске написали тренировочный экзамен перед ЕГЭ

В Подольске более тысячи учащихся 11-х классов приняли участие в первом в этом году всероссийском тренировочном экзамене в формате ЕГЭ по биологии и информатике. Для проведения мероприятия комитет по образованию округа организовал работу 13 пунктов сдачи экзамена.

Во время тренировки школьники и организаторы отрабатывали все этапы проведения реального ЕГЭ, включая использование технологий передачи экзаменационных материалов через интернет. Особое внимание уделили процессу оперативной печати и сканирования экзаменационных заданий прямо в аудиториях. Кроме того, была проверена работа системы видеонаблюдения, которая будет использоваться во время основного экзамена.

Результаты тренировочного экзамена станут известны участникам до 18 марта, однако они не будут влиять на итоговые оценки.

Следующее тренировочное мероприятие в Подольске запланировано на 14 мая. На этот раз одиннадцатиклассники смогут проверить свои знания по русскому и английскому языкам, а также по информатике.