Более тысячи учителей Подмосковья выступят на семинаре по музыкальному воспитанию

В школе № 16 имени Героя Советского Союза Сережникова в Балашихе проходит региональный семинар «Музыкальное воспитание и хоровая культура школьников». Мероприятие проводят по проекту «Поющее Подмосковье». За два к нему присоединятся более тысячи педагогов со всего Подмосковья.

«Музыкальное воспитание — это не только про уроки и концерты. Это про формирование личности, развитие чувств, умение работать в команде и слышать друг друга. Проект „Поющее Подмосковье“ вдохновлен этими идеями, и я уверена, что он изменит подход к преподаванию музыки в регионе», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Она подчеркнула, что семинар поможет подготовиться к областному конкурсу «Битва хоров», который пройдет в 2025/2026 учебном году.

Участники познакомятся с лучшими методиками преподавания музыки, которые используют в Академической гимназии № 56 из Санкт-Петербурга. Семинары проведут ведущие преподаватели этой гимназии — авторы современных подходов к обучению музыке и созданию школьных хоров.