Более тысячи учащихся Подмосковья приняли участие в военно-патриотических сборах

В центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с 13 по 18 октября прошли учебные сборы. Их участниками стали более тысячи школьников и студентов из муниципалитетов Подмосковья.

На выезде ребят познакомили с основами военной службы. Особое внимание уделялось развитию лидерских качеств, ответственности и навыков работы в команде. Под руководством опытных инструкторов они проходили тактическую и строевую подготовку, учились управлять беспилотниками и оказывать первую помощь.

В Минобразования региона отметили, что помимо учебы, для участников организовали творческий конкурс «#ХочуВРек». Он дал учащимся проявить себя в различных областях — от музыки до театра.

На церемонии закрытия лучшие отряды наградили. Кубок «Авангарда» завоевали ребята с первого по шестой взвод из первой и второй рот.