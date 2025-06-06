Более тысячи цветов высадили на городских улицах в Воскресенске

В Воскресенске ведется работа по озеленению. На городских улицах, в скверах и парках высаживают тысячи цветов, которые будут радовать жителей до поздней осени.

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» высадят несколько тысяч растений. Среди них — пеларгонии, петунии, бегонии, тагетес, георгины, сальвия, цинерария и многие другие. Это однолетние сорта, которые адаптируются к переменчивым погодным условиям. Благодаря поэтапному озеленению цветы будут радовать жителей округа до наступления холодов.

«Цветы — это яркая часть природы. Они приносят разноцветные краски в нашу жизнь, являются важным элементом украшения территорий и придают очарование облику округа», — отмечают работники МБУ «Благоустройство и озеленение».