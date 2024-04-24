Более тысячи целевых мест в медвузах выдадут в Подмосковье в этом году | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 11:26 Более тысячи целевых мест в медвузах выдадут в Подмосковье в этом году Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360 в

Абитуриенты, планирующие поступать в медвузы Подмосковья, могут заключить договор на целевое обучение. После окончания учебы они вернутся работать в больницу, с которой заключали договор.

«Подмосковье нуждается в медицинских специалистах, и целевое обучение — одна из возможностей привлечь в регион новые кадры», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Реклама

По ее словам, за год в больницы Подмосковья вышли на работу около 150 новых сотрудников после выпуска из медвузов. В этом году на целевое обучение выдадут более тысячи направлений. Отмечается, что квоты предусмотрены на такие направления, как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В 2024 году в Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».