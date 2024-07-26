Более тысячи трансформаторных подстанций отремонтировали в Подмосковье

Подмосковные энергетики отремонтировали более тысячи трансформаторных подстанций. В первом полугодии специалисты заменили почти 490 километров проводов всех классов напряжения, устаревшие опоры и смонтировали 4161 новую, а также модернизировали 41 силовой трансформатор.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики региона Евгения Хромушина, программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется в Подмосковье четвертый год подряд.

«За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей» — рассказал Хромушин.

В ведомстве добавили, что в программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции.

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