Более тысячи тонн товарной рыбы произвели в Подмосковье за 3 месяца

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Предприятия Московской области произвели свыше тысячи тонн товарной рыбы для промышленной переработки и продажи за три месяца. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В число лидеров во втором квартале 2024 года стали ЗАО рыбхоз Клинский, АО Бисеровский рыбокомбинат в Богородском округе, ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в Истре, ООО Рыбокомбинат «Малая Истра» и ООО НЦ «Селекцентр» в Дмитрове.

В ведомстве уточнили, что в Московской области производят карпа, амура, толстолобика, форель и другие виды рыбы. При этом, карп лидирует ­– в прошлом году доля данного вида рыбы составила 74,2% от всей произведенной рыбы в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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