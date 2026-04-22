Более тысячи студентов пройдут обучение для работы официантами летом

Масштабная подготовка студенческих сервисных отрядов к летнему трудовому сезону началась в Подмосковье. В этом году обучение пройдут около тысячи ребят.

Основной площадкой стала «Школа сервиса», организованная региональным отделением Российских Студенческих Отрядов.

«Программа школы максимально насыщена: студенты изучают тонкости профессиональной сервировки, учатся управлять конфликтами и развивают гибкие навыки», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники программы будут изучать основы межкультурной коммуникации. Это особенно важно для работы на круизных судах и в крупных туристических центрах. Полученные знания будут отрабатывать на интерактивных кейсах, имитирующих смены в ресторанах.

«После первого занятия я вышла с ощущением: „вау, это будет намного интереснее, чем я думала“. Честно, раньше казалось, что работа официанта — это просто про подачу блюд, но уже на старте нам показали, насколько важны детали и общение с гостем», — рассказала участница программы Анастасия Вишнякова.

Студенты будут работать не только в отелях и ресторанах, но и в детских оздоровительных лагерях и на круизных лайнерах. А кто-то сможет получить работу в комплексе «Снегири» Управления делами президента.

«Мы готовим ребят к реальной работе — к тем условиям, с которыми они столкнутся уже этим летом. Важно, чтобы каждый участник не просто получил знания, а вышел на объект подготовленным и готовым работать в команде», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

После обучения ребята сдадут зачеты. Те, кто успешно справится с заданиями, получат свидетельства государственного образца по профессии рабочего служащего «Официант 3-го разряда».

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».