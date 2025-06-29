Более тысячи спортсменов присоединились к юбилейному заезду Gran Fondo в Яхроме

В Яхроме прошел 10-й юбилейный заезд Gran Fondo, в котором приняли участие более тысячи велосипедистов со всей России. Некоторые из них присоединяются к спортивному мероприятию уже не в первый раз.

«Сегодня в честь нашего десятилетия снова вернулись на эту легендарную трассу. Она особенная, очень сложная, потому что мы проезжаем через сам город, в том числе здесь много подъемов, спусков, поэтому нужно настоящий профессионализм от наших гонщиков», — прокомментировала руководитель Gran Fondo Светлана Коршунова.

Перед заездом все велосипеды обязательно проходят техосмотр. Специалист сервисного центра КАНТ Сергей Сериков рассказал, что участникам необходимо проверить давление в шинах, тормоза и систему переключения скоростей. Он отметил, что на трассе много камней, поэтому возможны проколы. Во время гонки также работала машина технической поддержки, которая помогала с ремонтом и заменой камер прямо на маршруте.

«Хорошая атмосфера, много людей, много единомышленников, на велосипедах за городом кис подожди пожалуйста у меня важно расшифровка, хорошее возможность провести уикенд», — поделился моциями представитель велоклуба Russian Cycling Academy Андрей Зинковецкий.

В заезде участвовали не только профессиональные спортсмены, но и любители, а также участники с ограниченными возможностями. Для них подготовили трассы разной сложности: на 30, 45 и 88 километров — каждый мог выбрать маршрут по своим силам.

«Велосипед — это свобода. Это ты, дорога, иногда одиночество, когда ты тренируешься без команды. Это очень помогает разгрузить и перезагрузить мозги, особенно когда ты работаешь в офисе», — добавила представительница клуба Serpantin Татьяна Кузина.

Организаторы сообщили, что следующие этапы Gran Fondo состоятся в августе — в Серпухове и Ярославле.