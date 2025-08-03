Более тысячи спортсменов поучаствовали в ежегодной велогонке в Рузе

В первые выходные августа в подмосковной Рузе прошла ежегодная велогонка Cyclingrace. По живописным трассам Подмосковья прокатились более тысячи гонщиков, как опытных, так и начинающих, сообщили организаторы.

В заезде можно было участвовать в парах и группах. Также провели гонку с раздельным стартом и отдельно для любителей.

Победителей и призеров на каждом отрезке наградили призами. Кроме того, для участников подготовили памятные медали и подарки от партнеров. В пресс-службе отметили, что на весь период проведения велогонщиков обеспечили питанием, напитками и медицинской страховкой.

Наблюдать за заездом можно было благодаря системе электронного хронометража и онлайн-трансляции с комментариями настоящих спортивных профессионалов.

Очередная гонка Cyclingrace пройдет в Москве 13 сентября. Регистрация доступна на официальном сайте.