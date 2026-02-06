Более тысячи соцконтрактов заключат в Подмосковье в этом году

Поддержку учатсников СВО обсудили на заседании Мособлдумы. Одной из таких мер стали социальные контракты, которые помогают обрести финансовую самостоятельность. В этом году в планах заключить 1,1 тысячи соглашений.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что соцконтракты доступны многодетным семьям и участникам СВО. Это соглашение о партнерстве с государством, которое помогает выйти на стабильный доход.

«В прошлом году Мособлдумой был принят закон, согласно которому теперь социальный контракт заключается с многодетными семьями и участниками СВО в приоритетном порядке. Наши герои доказали, что умеют преодолевать трудности и добиваться цели, наша задача — дать им инструмент, чтобы с таким же упорством строить успешную жизнь в мирное время», — сказал он.

С 2021 года в Подмосковье заключили 6,5 тысячи социальных контрактов. Это помогло тысячам семей обрести финансовую самостоятельность. В этом году в планах заключить еще более 1,1 тысячи. На эти цели предусмотрели 310 миллионов рублей.

В рамках социального контракта можно получить 22,1 тысячи рублей на поиск работы, до 350 тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности, 200 тысяч — на личное подсобное хозяйство и 22 тысячи — на другие мероприятия. При необходимости прохождения обучения размер выплаты увеличивают до 30 тысяч рублей.

Подать заявку на заключение контракта можно через «Госуслуги», в отделении соцзащиты или МФЦ.