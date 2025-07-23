Более тысячи случаев самозахвата земли пресекли в Подмосковье с начала года

За первые шесть месяцев года в Московской области выявили и устранили 1243 случая самовольного занятия земельных участков. Нарушения чаще всего связаны с незаконным переносом заборов или возведением построек на территориях, не оформленных в собственность.

Нередко жители хотят расширить собственные владения за счет соседних участков.

«Сделать это можно. Но прежде чем занимать чужую территорию, важно убедиться в том, что примыкающий участок не находится в частной собственности и нет никаких ограничений, чтобы его „прирезать“ путем перераспределения», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам главы ведомства, нарушителям предлагают два варианта решения проблемы: демонтировать незаконные постройки или официально оформить перераспределение земель.

Демонтаж конструкций провели уже на 444 участках, а 799 земельных наделов в регионе оформили в собственность. Муниципальные бюджеты благодаря перераспределениям пополнились более чем на 106 миллионов рублей.

Наибольшее количество случаев самозахвата устранили в Балашихе, Чехове и Богородском округе.

В ходе проверок земельные инспекторы направляют собственникам информационные письма с описанием нарушений и порядком их устранения.