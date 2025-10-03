Более тысячи случаев парковки на газонах выявили в Подмосковье в сентябре

Жители Подмосковья помогают выявлять автомобили, припаркованные на газонах, через приложение «Народный инспектор» на портале «Добродел». Только за сентябрь они зафиксировали 1,2 тысячи таких случая, а сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей. Больше всего нарушений выявили в Люберцах, Балашихе, Ленинском округе, Химках и Красногорске.

Напомним, оставлять машину на газоне строго запрещено. По словам вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова, такая парковка может показаться удобной, но это грубое нарушение, за которое предусмотрен административный штраф. Сообщить о нарушителях может любой житель: достаточно снять видео, указать госномер автомобиля и отправить информацию через систему «Народный инспектор».

Напомним, за парковку на газоне штраф для водителей составляет от тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 15 тысяч, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.