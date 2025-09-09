Более тысячи школьников стали участниками турслета в Химках

Мероприятие, объединившее более тысячи участников, было посвящено многообразию регионов России. Программа слета сочетала творческие задания и испытания на сплочение.

Тематикой нынешнего туристического слета стала «Вся Россия». Каждый класс представлял определенную республику, как, например, шестой «А», глубоко изучивший культуру и быт Адыгеи.

Участники подготовили командные визитки, выпустили газеты и продемонстрировали блюда национальных кухонь. Также школьники решали головоломки на экологическую и туристическую тематику.

Кульминацией соревнований стала «гонка героев». На дистанции команды преодолевали переправу по бревну, работали с навесными перилами и отрабатывали действия по спасению пострадавших. Кроме того, участники выполняли нормативы по сборке-разборке автомата, снаряжали магазин патронами и учились пользоваться средствами химзащиты.

Этот осенний слет, проводимый на протяжении уже 25 лет, является традиционным мероприятием Химкинского лицея, наглядно демонстрирующим, как можно воспитывать патриотизм через активный отдых.