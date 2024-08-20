Более тысячи семей в Реутове получили социальные выплаты к 1 сентября

К 1 сентября Окружное управление социального развития № 1 городского округа Реутов представило отчет о мерах социальной поддержки для граждан, относящихся к льготным категориям. На учете в городе состоят 1024 многодетные семьи, в которых воспитывается 3302 ребенка.

Региональное законодательство предусмотрело ряд мер, направленных на помощь родителям в подготовке детей к школе.

В частности, на приобретение школьной формы предусмотрена выплата в размере трех тысяч рублей. Более 950 юных жителей Реутова уже получили эти средства из областного бюджета, причем более половины семей получили выплату в проактивном режиме.

Для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере семи тысяч рублей. Сейчас 61 ребенок уже получил эту выплату, из них 22 — без подачи заявления.

Кроме того, семьи с детьми, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, имеют право на подарок первокласснику. В этом году семь будущих школьников получили новенькие рюкзаки с необходимыми для учебы принадлежностями.

Еще 19 семей, воспитывающих детей-инвалидов и имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, также получили выплату в размере 13020 рублей.

Отметим, что помимо региональных мер поддержки, в Реутове предусмотрены и муниципальные инициативы. В них входит бесплатное двухразовое питание в школе для детей из многодетных семей с постоянной регистрацией в Московской области, компенсация в размере трух тысяч рублей на покупку школьной формы для многодетных семей, зарегистрированных в регионе, бесплатные путевки в подмосковные лагеря и первоочередное место в детском саду.

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