Более тысячи ребят приняли участие в военно-патриотической игре в Подмосковье

Военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 30 апреля. Акция посвящена Дню Победы, в ней примут участие 1,2 тысячи ребят из Московской области, ЦФО и ЛНР.

Патриотическая игра объединит 170 юнармейских и военно-патриотических отрядов. В каждой команде будет по семь человек от 12 до 17 лет, из которых не менее трех девушек и один руководитель.

Участники будут соревноваться в навигации БПЛА, смотре строя и песни, защите от оружия и интеллектуальном соревновании.

«Ребята покажут военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к родине — качества, присущие настоящему патриоту. Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», — сказал начальник штаба движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Соревнования традиционно продолжит акция «Письмо солдату». Участники привезут письма и открытки для военнослужащих, которые позже передадут в зону СВО.

По итогам игры все ребята получат сертификаты, а призерам вручат грамоты. Команды-победители отметят памятными кубками.После награждения юнармейцы посетят экскурвии в музеях «Горок Ленинских».