Более тысячи проектов из Подмосковья подали на конкурс молодежных грантов

Росмолодежь завершила прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физлиц 14-35 лет. Всего было получено около 20 тысяч проектов, 1054 из них — от жителей Подмосковья. Благодаря повышенному интересу со стороны молодежи регион занял первое место по количеству участников.

Также в пятерку лидеров среди регионов с наибольшим числом проектов вошли Башкортостан, Москва, Нижегородская область и Краснодарский край.

Министерство информации и молодежной политики МО сообщает, грантовая поддержка помогает получить средства на реализацию полезных идей.

«Мы очень внимательно относимся к подготовке наших ребят к участию в конкурсах: проводим регулярные образовательные мероприятия и встречи с экспертами Росмолодежи, которые учат „упаковывать“ проекты, правильно оформлять документы, объясняют о таком важном этапе реализации гранта, как отчетность», — отмечает министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году молодые авторы социальных проектов предлагали свои идеи в 18 номинациях — от науки и технологий до спорта и туризма. В случае победы они смогут получить грант на миллион рублей, чтобы продолжать развивать инициативу.

В Министерстве информации и молодежной политики МО напоминают, что 24 марта Росмолодежь открыла регистрацию на грантовый конкурс среди вузов. Конкурс нацелен поддержать проекты, способствующие развитию молодежной политики, социальной и профессиональной адаптации студентов.

Заявки на него принимаются до 16:00 24 апреля.