Более тысячи пешеходных маршрутов обновят в Подмосковье в этом году

В Московской области продолжается реализация губернаторской программы «Пешком», направленной на создание комфортной и безопасной пешеходной инфраструктуры. В текущем году работы проведут по 1 043 адресам.

В рамках программы стихийные тропы и пришедшие в негодность дорожки превращают в современные асфальтированные маршруты, соединяющие жилые кварталы с социальными объектами. Во время благоустройства специалисты устраивают прочное основание, устанавливают бордюры, укладывают износостойкое асфальтовое покрытие, а после завершения работ восстанавливают газоны. Кроме того, на некоторых участках старую плитку заменяют асфальтом.

Полностью завершили работы на 650 объектах. Из 385 запланированных участков с заменой плиточного покрытия на асфальт обновлено уже 236. Еще на 414 из 658 адресов построили новые дорожки и отремонтировали уже имеющиеся.

По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, в этом году программу почти удвоили по объему. Адресный перечень сформировали на основе обращений жителей, а приоритет получили маршруты, ведущие к школам, больницам и другим социально значимым объектам.

Обновленные пешеходные дорожки делают передвижение жителей более удобным и безопасным, а также позволяют быстрее добираться до образовательных и медицинских учреждений, остановок общественного транспорта и других важных объектов городской инфраструктуры.