Более тысячи пешеходных дорожек благоустроят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье благоустроили 793 «народные тропы» с начала действия региональной программы. На 295 участках плитку заменили асфальтом, еще 498 пешеходных маршрутов создали или отремонтировали.

Работы предусматривают подготовку основания, монтаж бордюров и укладку износостойкого покрытия. Обычно ширина дорожек составляет от полутора до двух метров. Рядом с проездами и парковками бордюр делают пониженным.

Программа охватывает два направления. На существующих маршрутах изношенную плитку меняют на более удобный в эксплуатации асфальт. Стихийные грунтовые тропы превращают в полноценные дорожки с твердым покрытием, бордюрами и удобными съездами.

Благоустройство уже завершили в 17 муниципалитетах: Бронницах, Власихе, Восходе, Звездном городке, Кашире, Коломне, Королеве, Котельниках, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Можайском, Молодежном и Павлово-Посадском округах, Серебряных Прудах, Ступине и Черноголовке.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1 037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения. В приоритете — обустройство троп вблизи социально значимых объектов — школ и больниц», — ранее пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Адреса запланированных на этот год работ опубликованы на сайте министерства.