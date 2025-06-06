Более тысячи пар в Реутове поженились с начала 2025 года

Молодожены познакомились на танцевальном мастер-классе шесть лет назад. Предложение руки и сердца Данил сделал в свой день рождения, и Яна приняла его.

Отметим, ЗАГС в Реутове, работающий также на территории Балашихи, зарегистрировал более одной тысячи браков с начала года. Весенний сезон традиционно стал самым активным. Церемонии проводили в живописных местах Подмосковья.

Парк «Фабричный пруд» в прошлом году вошел в число площадок, доступных для выездного бракосочетания на новом портале «Свадьба в Подмосковье». Там указано более 60 локаций. Будущие супруги могут выбрать место, где заключить брак: в помещении, парке, сквере или у водоема.

Молодожены могут бесплатно провести выездную регистрацию в рамках губернаторской программы «17 парков Подмосковья». Нужно заранее сообщить о своем решении при подаче заявления в ЗАГСе или через портал Госуслуг в разделе «Семья».