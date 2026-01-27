Более тысячи онлайн-заявок на регистрацию животных подали в Подмосковье

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут воспользоваться онлайн-сервисом по регистрации питомца. За последние три месяца через него было подано 1,2 тысячи заявок.

С октября 2025 года по январь 2026-го регистрацию прошли 6,9 тысячи питомцев. Из них 1,2 тысячи заявок поступило онлайн.

Большая часть цифровых обращений от владельцев животных связана с регистрацией. Остальные — с корректировкой уже внесенных данных или снятия с учета.

Активнее всего процедуру прошли жители Пушкино. Там уже зарегистрировали 554 животных. Еще 522 — в Рузе, 477 — в Одинцове, 450 — в Истре и 352 — в Богородском округе.

Сервисом могут пользоваться не только физические лица, но и питомники, СНТ, предприятия и предприниматели.

«Процедура регистрации включает несколько шагов: убедиться в наличии чипа, подготовить фото животного и страниц его ветпаспорта с информацией о владельце, животном и чипе, авторизоваться на портале госуслуг и заполнить электронную форму», — пояснили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Регистрация домашних животных обязательна в Подмосковье. С 2025 года за отказ от постановки собак на учет предусмотрен штраф до трех тысяч рублей.