Более тысячи объектов торговли проверили в Истре с начала года

Специалисты отдела потребительского рынка усилили контроль за состоянием нежилых зданий в муниципалитете. С января они обследовали уже больше тысячи торговых точек и других объектов.

Рейды проходят регулярно и охватывают все элементы построек. Инспекторы изучают документацию, проверяют наличие противопожарного оборудования и соблюдение санитарных норм. Внимание уделяют и внешнему виду: фасадам, крышам, козырькам, водосточным трубам и прилегающим территориям. Все нарушения фиксируют и передают в профильные ведомства.

«Главная цель наших проверок — предотвратить аварии и обеспечить безопасность жителей, — пояснили в администрации округа. — Зимой мы особенно следили за уборкой снега. Большинство владельцев ответственно подходят к этому вопросу».

В прошлом году шесть человек получили штрафы за неочищенные козырьки. С начала этого года нарушителей пока не выявили. Специалисты отмечают, что снег убрали везде, где провели осмотры.