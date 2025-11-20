Более тысячи объектов газификации поставили на кадастр в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье зарегистрировали свыше тысячи новых объектов газораспределения. Жителям напомнили, как подать заявку на проведение коммуникаций.

Для регистрации объектов газификации в Подмосковье работает специальный оперативный штаб, организованный при участии представителей Росреестра, регионального филиала Роскадастра, Минэнергетики, Мособлгаза и органов местного самоуправления.

Жителям напомнили, что воспользоваться программой социальной догазификации можно при соблюдении нескольких условий. В частности, СНТ должно находиться в границах газифицированного населенного пункта.

«Управление на постоянной основе осуществляет консультирование членов СНТ по вопросам постановки на кадастровый учет и регистрации прав в отношении объектов, расположенных на территории садоводств, проведения комплексных кадастровых работ и исправления реестровых ошибок, оказывает содействие в решении сложных вопросов, а также координирует работу всех ведомств, вовлеченных в процесс социальной догазификации СНТ в регионе», — сказал заместитель руководителя управления Павел Иванов.

Подать заявку на проведение работ можно по ссылке.

График газификации СНТ в Подмосковье размещен на сайте Росреестра.