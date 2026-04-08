Более тысячи космонавтов и летчиков получили пенсию в Москве и Подмосковье

В Московской регионе более тысячи летчиков-испытателей и космонавтов, которые получают государственную пенсию за выслугу лет. Отделение напомнило о поддержке представителей отрасли в преддверии профессионального праздника.

Отделение социального фонда установило поддержку 76 мужчинам и 11 женщинам-космонавтам, а также 920 летчикам-испытателям.

Получить поддержку можно независимо от возраста при выслуге не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Если уход из профессии связан с состоянием здоровья, то срок уменьшается до 20 и 15 лет соответственно.

Выплаты назначают при оставлении работы. В стаж засчитывается летная работа и деятельность, связанная с разработкой и эксплуатацией космической техники. Работа в штатных должностях учитывается на льготных условиях — месяц за два, а время космических полетов — месяц за пять.

«Летчикам-испытателям пенсия за выслугу лет назначается независимо от возраста при наличии специального стажа. Требования к продолжительности стажа такие же, как у космонавтов», — пояснили в фонде.