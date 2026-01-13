Более тысячи грузовиков снега вывезли из Серпухова

Коммунальные службы округа перешли на режим «снежного марафона». С момента начала обильных осадков с улиц города и прилегающих территорий на специализированные снегобазы было отправлено более восьми тысяч кубометров снежного массива.

Снежные массы распределяются по трем основным точкам складирования, расположенным в Серпухове, Пущино и Протвино. Дорожную сеть округа обслуживают две организации: МБУ «Комбинат благоустройства» и ГБУ МО «Мосавтодор».

«Работа не прекращается ни на минуту: специалисты и техника трудятся в трехсменном круглосуточном графике. Особое внимание сейчас уделяется „социальному стандарту“ уборки: в первую очередь расчищаются подходы к пешеходным переходам и посадочные площадки на остановках общественного транспорта. Параллельно с этим ведется активная пробивка дорог к отдаленным сельским населенным пунктам», — сообщили в администрации округа.