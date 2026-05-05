Более тысячи георгиевских лент раздадут жителям Солнечногорска

В Солнечногорске в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовала акция «Георгиевская ленточка». Жителям и гостям муниципалитета вручают главный символ воинской славы и народной памяти.

Среди тех, кто участвует в акции, — депутаты Совета депутатов от партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии Единой России». Они поздравляют прохожих с праздником, вручают ленточки и рассказывают о правилах их ношения.

«Георгиевская лента — это наша связь с героическим прошлым, дань благодарности ветеранам и всем, кто приближал Победу. Такие акции объединяют людей разных поколений и напоминают о том, какой ценой завоеван мир. Мы рады, что солнечногорцы с гордостью носят этот символ», — отметил член местной фракции «Единая Россия», депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Александр Поляков.

В ходе акции будет роздано более 1000 георгиевских ленточек.