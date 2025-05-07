Более тысячи флагов и георгиевских лент установили в Истре ко Дню Победы

Помимо флагов и георгиевских лент, к 80-летию Великой Победы на улицах и общественных пространствах в Истре появились тематические композиции. Праздничными инсталляциями украсили парки, площади и транспортные узлы округа.

Так, на улице 15 лет Комсомола установили светящиеся элементы с буквенными инсталляциями «80 лет Великой Победы» и «Победа». В этой же локации организовали уличную фотовыставку, где исторические фотографии заменили на тематические плакаты. Над «Поющим балконом» по вечерам загораются звезды, а на площади «Дружбы» установили интерактивную конструкцию, на которую каждый желающий может повязать георгиевскую ленточку.

Цветочное небо с георгиевскими лентами украшает городской парк Истры, здесь же оформили тематическую фотозону, привлекающую внимание горожан и гостей округа. Праздничное обновление не обошло и другие парки муниципалитета, а также крупные транспортные узлы округа. На круговых движениях в Павловской Слободе, Дедовске, Бужарово, «Малой Истре» и в деревне Давыдовское установили большие конструкции, которые создают торжественную атмосферу.