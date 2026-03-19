Более тысячи дорожных ям залатали в Одинцове

Сотрудники Мосавтодора отремонтировали покрытие сразу на нескольких региональных трассах Одинцовского округа. За семь дней специалисты ликвидировали более тысячи ям и выбоин.

Работы затронули Можайское шоссе возле поселка Трехгорка, Липовую улицу в поселке ВНИИССОК, а также дороги в поселке Часцы, селе Саввинская Слобода и деревне Брехово.

«Мы регулярно обследуем дорожную сеть. Опасные дефекты, влияющие на безопасность движения, стараемся устранять оперативно. На сложных участках работы могут занять до десяти дней, но ямы на проезжей части мы заделываем в течение суток», — рассказали в ведомстве.

Для ремонта применяют литой и холодный асфальтобетон. Эти материалы позволяют проводить работы даже при нестабильных погодных условиях. Контроль за качеством ведется через специальную систему планирования. В ней фиксируют каждый этап: специалисты делают фотографии и заносят их в базу данных.