Более тысячи домов отремонтировали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 18:55 Более тысячи домов отремонтировали в Подмосковье с начала года Медиасток.рф

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Строители регионального Фонда капремонта в этом году отремонтировали более тысячи домов. В жилых зданиях обновили фасады, кровли, заменили инженерные системы, а также привели в порядок подвалы, укрепили фундамент и установили новые лифты.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, с 2014 года в Подмосковье строители отремонтировали более 17,2 тысяч многоквартирных домов.

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«В результате проведенных работ жилищные условия улучшены у 3,5 миллионов подмосковных жителей» — рассказал Велиховский.

Он добавил, что до конца года в планах отремонтировать еще 4,2 тысячи многоквартирных домов. Также в рамках программы планируется заменить системы внутридомового газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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