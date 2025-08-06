Более тысячи детей родились в Подмосковье благодаря ЭКО с начала года

В Подмосковье женщины с медицинскими показаниями имеют возможность воспользоваться современными репродуктивными технологиями, включая экстракорпоральное оплодотворение и криоперенос. Последний метод позволяет использовать ранее замороженные эмбрионы из предыдущих циклов ЭКО.

Для получения бесплатной процедуры необходимо оформить квоту.

«Важно, что процедура ЭКО и криоперенос доступны жительницам региона бесплатно, по полису ОМС. С начала года в Московской области с помощью ЭКО на свет появилось более 1,2 тысячи детей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Подробные сведения о необходимых документах и порядке оформления процедуры доступны на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Дополнительные данные о системе родовспоможения в регионе можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также для консультаций доступен единый кол-центр по номеру 8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00, услуга бесплатная.