Более тысячи детей из семейных центров Подмосковья начали новый учебный год

В Московской области в 2013 году закрыли детские дома и вместо них открыли 13 семейных центров, половина из которых работает с детьми с особыми потребностями. Дети-сироты и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитываются в гостевых семьях, а в центрах остаются дети, которым нужен постоянный медицинский уход.

«Стартовал новый учебный год и более тысячи ребят из семейных центров региона сели сегодня за парты, а для 56 учеников это новый этап в жизни — они стали первоклассниками. Преимущественно дети посещают занятия в муниципальных школах, но во многих наших центрах для ребят с особенностями развития предусмотрено обучение по адаптивной школьной программе на базе учреждения», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В Минсоцразвития Подмосковья рассказали, как устроен учебный процесс на примере семейного центра «Дмитровский». Там дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра получают социальные услуги и обучение. Учебный день построен как у всех — по 6–7 уроков, с внеурочной деятельностью и кружками.

Многие центры рассчитаны на детей, которым требуется особый подход к обучению, воспитанию или уходу. Образование в них строится по адаптированным программам для разных возрастов и индивидуальным планам развития.