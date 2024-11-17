Более тысячи деревьев высадят около новой школы в микрорайоне 10А в Реутове

В микрорайоне 10А города Реутов стартовали работы по озеленению территории новой школы, которая должна быть сдана в конце 2024 года. Рабочие уже начали высаживать деревья и кустарники, которые хорошо приживаются в местном климате и почве.

Среди выбранных сортов — клены, липы, сосны, яблони и цветущие кустарники. Высота саженцев варьируется от трех до пяти метров. Специалисты-биологи уверены, что растения успешно переживут пересадку в конце ноября, что позволит им адаптироваться к зимним условиям и к весне набраться сил для активного роста и развития. В общей сложности вокруг образовательного учреждения появится зеленая зона из тысячи новых растений.

Напомним, что новая школа станет флагманом образовательной системы Реутова и будет оснащена современными методами обучения. В здании предусмотрены учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр, а также столовая на 550 мест с пищеблоком и медицинским блоком. Кроме того, на территории школы будет создано спортивное ядро и игровая инфраструктура, что сделает ее привлекательным местом для учебы и отдыха детей.

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