Более тысячи человек вышли на общеобластной субботник в Щелкове

Жители муниципалитета вышли в субботу, 26 апреля, на уборку дворов, улиц и общественных пространств. В общей сложности в округе было организовано восемь площадок, на которых поработало более тысячи человек.

В субботнике участвовали сотрудники администрации и учреждений округа, депутаты, управляющие компании, подрядчики и бойцы специальной военной операции.

Центральной площадкой мероприятия стали Чкаловские озера. На уборку территории вокруг водоемов вышли 465 человек. Совместными усилиями было собрано 260 кубометров мусора. Параллельно субботник проходил и на других городских территориях, от Монина до Фрянова.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поблагодарил участников мероприятия за активность и неравнодушие. «Эта командная работа не только про наведение порядка, но и про традиции, воспитание бережного отношения к родному городу и своим соседям», — отметил он.