Более тысячи человек стали участниками велозаезда Gran Fondo в Рузе

Более тысячи велосипедистов приняли участие в заезде Gran Fondo в Рузе. Это был пятый и финальный старт сезона в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На выбор участникам предложили три дистанции: 30, 50 и 96 километров. Старт и финиш трассы разместились перед зданием администрации Рузского округа, а стартовый городок — у Дворца водных видов спорта «Руза».

Руза считается «домашней» трассой Gran Fondo, где уже семь лет завершается велосезон. Первая гонка здесь состоялась в 2018 году и была приурочена к 690-летию города. В 2025 году проект отпразднует десятилетие.

Напомним, в 2024 году в Подмосковье прошло пять заездов серии в Лотошине, Волоколамске, Серпухове, Ногинске и Рузе. С 2016 года в гонках приняли участие свыше 150 тысяч человек, а с 2023 года проект стал частью «Суперлиги Подмосковья» и реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте велозаездов Gran Fondo Russia.

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