Более тысячи человек прошли реабилитацию в больнице в Солнечногорске с января

В рамках Недели сохранения здоровья головного мозга врач-невролог-реабилитолог Солнечногорской больницы Ирина Никитина рассказала, как организована медицинская реабилитация пациентов с неврологическими заболеваниями и кому она необходима. Восстановление начинается сразу после стабилизации состояния пациента.

К работе приступают уже в реанимации, палате интенсивной терапии или профильном отделении. Затем следует второй этап, который длится от 14 до 20 дней. В этот период с пациентами работает мультидисциплинарная команда: невролог, реабилитолог, логопед, психолог, эрготерапевт и кинезиотерапевт.

Для восстановления применяют современные тренажеры с биологической обратной связью и стабилоплатформа. Программа подбирается индивидуально в зависимости от целей пациента, будь то восстановление речи, ходьбы или других утраченных функций.

Реабилитация показана пациентам после ишемического и геморрагического инсульта, тяжелых черепно-мозговых травм, нейроинфекций, а также при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и других неврологических заболеваниях.

Заключительный этап проходит амбулаторно в Андреевской поликлинике, где пациенты закрепляют достигнутые результаты. При необходимости лечащий врач может назначить повторный курс.

С начала года в отделении медицинской реабилитации Солнечногорской больницы помощь получили 1101 человек, в том числе 386 пациентов после травм и заболеваний головного мозга.

Для госпитализации в отделение медицинской реабилитации необходимо получить направление у невролога, терапевта или травматолога по месту жительства.