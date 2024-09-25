Более тысячи человек присоединились к забегу «Кросс нации» в Шатуре

Уже 18-й «Кросс нации» прошел в Шатуре в этом году. Около 1000 спортсменов пробежали одну из пяти предложенных дистанций.

В этом году на старт вышли почти 1000 как профессиональных спортсменов, так и любителей. Они преодолели дистанции протяженностью от одного до 12 километров.

Самому юному участнику всего два года, самому опытному — 86 лет.