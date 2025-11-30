Более тысячи человек присоединились к патриотическому форуму в Подмосковье

В учебно-методическом центре «Авангард» прошел межрегиональный форум «Патриот — это Я», который собрал около тысячи участников из разных регионов России и соседних стран. На площадке работали интерактивные выставки патриотических и волонтерских организаций, в том числе «Юнармии», Поискового движения России и «Волонтеров Подмосковья».

«Уже в четвертый раз мы проводим большой патриотический форум „Патриот — это Я“, который в этом году посвящен 80-летию Великой Победы. Радостно видеть, как расширяется география мероприятия — к нашим подмосковным активистам присоединились делегации из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Брянска, Челябинска, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, а также гости из Беларуси и Абхазии. Мы всегда рады встречам с единомышленниками», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Гости смогли увидеть современные образцы экипировки, тактическое снаряжение, квадрокоптеры, средства связи и макеты оружия. Спасатели ВСКС организовали практические зоны, где посетители тренировались в оказании первой помощи, тушении пожаров и транспортировке пострадавших.

Отдельный интерес вызвали трофейные экспонаты и передвижная выставка «СВО и Герои» с предметами, привезенными из зоны боевых действий.

Активисты «Волонтеров Подмосковья» провели мастер-классы по изготовлению тактических браслетов, которые затем отправят бойцам. На торжественной части форума вручили грамоты и благодарности, а также прошла церемония передачи Знамени Победы в рамках всероссийской акции, посвященной 80-летию Великой Победы.

Участники почтили память павших Минутой молчания, посетили лекцию эксперта Российского общества «Знание» и приняли участие в тематическом квесте и концертной программе.