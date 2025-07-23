Более тысячи человек присоединились к акции по расчистке лесов Подмосковья с января

В Московской области продолжается масштабная экологическая инициатива «Чистый лес», к которой присоединились уже 1032 человека. Среди активистов — сотрудники лесничеств, представители местных администраций, депутаты, волонтеры молодежных движений и неравнодушные жители.

Лидерами по количеству участников стали Химки, где к расчистке лесов присоединились 200 человек, Мытищи (160 человек) и Орехово-Зуевский округ (130).

Наиболее массовые мероприятия проекта прошли 24 мая в Химках и Мытищах, 18 июня — в Коломне и 28 июня — в Серпухове.

«Такие акции не просто очищают лес — они объединяют людей, формируют экологическую культуру и сохраняют природу для будущих поколений. Благодаря усилиям активистов удалось привести в порядок лесные массивы площадью более 23 гектаров. Было убрано неликвидной древесины и валежника более 425 кубических метров, бытового мусора свыше 80 кубических метров», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Лучшие результаты продемонстрировали волонтеры в Талдоме, очистившие самый большой участок площадью 3,5 гектара. Команды из Орехово-Зуева отличились сплоченностью, выставив по 65 человек на двух разных локациях.

Важный вклад внесли 14 участников в Волоколамске, которые привели в порядок 0,5 гектара лесных территорий.