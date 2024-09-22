Более тысячи человек приняли участие в забеге в Шатуре

Забег в рамках всероссийского «Кросса нации-2024» провели в Шатуре. На старт вышли более тысячи бегунов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, спортсмены от двух до 86 лет могли выбрать дистанции по силам. Всего — пять: один, четыре, шесть, восемь и 12 километров.

В забеге приняли участие школьники, юные спортсмены — воспитанники спортшкол, спортсмены-профессионалы, а также ветераны.

Забег по традиции прошел в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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