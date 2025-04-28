Более тысячи человек приняли участие в субботнике в Ленинском округе

Жители Ленинского городского округа приняли участие во Всероссийском субботнике. В уборке дворовых территорий и общественных пространств приняли участие более тысячи человек: работники коммунальных служб, сотрудники муниципальных учреждений, депутаты и волонтеры.

В рамках акции «Сад памяти» на разных площадках посадили 250 молодых деревьев и свыше 830 кустарников, сообщили в пресс-службе главы округа.

«В рамках всероссийского субботника вместе с жителями и нашим депутатским корпусом привели в порядок территорию набережной Малого Тарычевского пруда и оврага возле него, лесопарковую зону вблизи храма святых Новомучеников и Исповедников Российских, где совсем скоро состоится Патриаршее богослужение, прибрежную зону реки Пахра, Развилковский лесопарк и другие пространства. Всего с территории округа вывезли больше 940 мешков мусора и 100 кубов веток, сухой травы и другого природного мусора», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На большинстве площадок также высаживали молодые деревья и кустарники. Например, у Свято-Екатерининского монастыря и в жилом комплексе «Видный город» появились плодовые деревья, а возле школы № 10 в Видном посадили более 300 кустарников. Новые зелёные насаждения появились в сквере Детства, старом поселке Развилка, жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Государев дом» и других местах. Кроме того, у Тарычевского пруда подготовили газоны для посева травы.

Отдельное внимание во время субботника уделили благоустройству памятников Великой Отечественной войне. Убрали сухую листву и песок возле стелы в деревне Ермолино, навели порядок около мемориалов павшим воинам в поселке Володарском и у памятника дважды Герою Социалистического Труда Ивану Андреевичу Буянову в Горках Ленинских. В преддверии 80-летия Победы в округе отремонтировали и очистили более 40 мемориальных объектов.