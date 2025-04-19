Более тысячи человек приняли участие в Гагаринском забеге в Звездном Городке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Дорогие друзья, очень приятно видеть здесь такое множество спортсменов. Самое хорошее то, что вы все на фоне флага России. Я считаю, что только так должны выступать спортсмены. Итак, 55-й Гагаринский забег считается открытым», — поприветствовал участников Герой России, летчик космонавт Юрий Ануфриенко.

Маршрут забега проходил по центру Звездного Городка. Участники не только пробежались по улицам, но и смогли увидеть местные достопримечательности и почувствовать атмосферу города. Это уникальная возможность побывать в закрытом населенном пункте, где живут и тренируются космонавты.

Бегунам предложили выбрать одну из пяти дистанций: 300 метров, километр, пять, десять или 21,1 километра. Всем участникам выдали стартовые пакеты с чипами для фиксации времени, фирменные футболки и памятные медали.

«Космос, спорт, заряд энергии, здесь есть очень много общего. Сегодня у нас рекордное количество участников. Всем желаем отличного настроения, зарядиться спортом и активно начать беговой сезон 2025 года», — сказал директор проектов «Лиги Героев» Денис Анников.

​Помимо самого забега, для зрителей организовали праздничную зону с концертами и интересными площадками. Также гости смогли посетить музей Центра подготовки космонавтов. С результатами забега можно будет ознакомиться по ссылке.